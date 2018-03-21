Следственный комитет проверит выброс ядовитого газа в Подмосковье

Следственный комитет проверит информацию о выбросе сероводорода на полигоне «Ядрово», в случае подтверждения этих сведений будет возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника руководителя Главного управления СК России по Московской области Ольгу Врадий.

"С целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления по статье «загрязнение атмосферы», следственными органами по данному факту организовано проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуально решение", — сообщила Врадий.