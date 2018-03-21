ФИФА заступилась за Фарфана. Ему должны больше трех миллионов евро

Международная федерация футбола (ФИФА) в ответ на запрос «СЭ» подтвердила, что Палата ФИФА по разрешению споров изучила спорную ситуацию, возникшую между футболистом Джефферсоном Фарфаном и клубом «Аль-Джазира» (ОАЭ).

"В соответствии с принятым решением, клуб, в частности, обязали выплатить игроку причитающееся ему вознаграждение в размере 1 220 000 евро плюс 5 процентов, а также компенсацию за нарушение условий контракта в размере 2 243 273 евро плюс 5 процентов", — сообщил представитель ФИФА.