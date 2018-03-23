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Песков о проблеме мусора: власти не сидят, сложа рука
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Песков о проблеме мусора: власти не сидят, сложа рука 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Проблема мусора в Московской области застарелая и сложная, но это не значит, что власти «сидят спустя руки», ведется очень напряженная работа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что администрация президента находится в постоянном контакте с региональными руководителями и с правительством РФ по решению проблемы в Волоколамске.
"Проблема застарелая и очень-очень сложная для решения, но это не значит, что все сидят спустя руки, ведется очень напряженная работа", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что проблема мусора в связи на фоне ситуации в Волоколамске преодолела региональный уровень и пора подключать к ее решению федеральные ведомства и не дает ли ситуация в МО поводов Путину для размышления о кадровых решений в регионе.
На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
По последним данным регионального минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день обратились 68 детей, никто не госпитализирован.
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