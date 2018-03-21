«Харизматичный управленец»: Алиханов прокомментировал отставку Ярошука

Губернатор Калининградской области прокомментировал отставку Александра Ярошука . Напомним, что он оставил пост мэра регионального центра в среду, 21 марта.

«Сегодня о своём решении покинуть пост градоначальника заявил Александр Георгиевич Ярошук. Харизматичный управленец, который за 11 лет работы в должности мэра сделал очень много для любимого города. Хотелось бы поблагодарить Александра Георгиевича за тесное, практически ежедневное взаимодействие, ответственность в отношении договоренностей. Профессиональных и личных успехов на новом месте работы!», — написал Алиханов в своём Instagram.

https://www.instagram.com/p/BglH84zDQFw/?hl=ru&taken-by=aaalikhanov

Ранее Александр Ярошук рассказал, что его конфликты с губернаторами Калининградской области были из-за денег, а не из-за личных неприязней. При этом он поблагодарил Антона Алиханова.

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«Хочу отдельное спасибо сказать правительству Калининградской области и сегодняшнему губернатору Антону Андреевичу Алиханову, который, что меня порадовало, что Калининград у него в приоритете. Сначала надо сделать столицу. Привести её в то состояние, о котором многие калининградцы говорят. Это благоустройство всех дворов, территорий, парковых зон. У нас ещё много не хватает объектов, например, спортивных сооружений, на окраинах много проблем. всё это находит отражение в программах. Дай Бог, чтобы это всё было выполнено и, я считаю, что он все свои слова сдержит», — сказал Ярошук.