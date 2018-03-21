Ямальцы чувствуют себя звездами на Арктических играх

В канадском Форт Смите в разгаре Арктические зимние игры — это международные спортивные соревнования, проводимые среди стран циркумполярного региона. Россию на них традиционно представляют ямальские спортсмены.

За два соревновательных дня ямальцы выиграли уже 16 золотых, 17 серебряных и восемь бронзовых медалей. В первый день отличились наши фигуристки, завоевав восемь улу — так называются медали Арктических игр.

Для большинства ямальцев эти Игры первые, а для кого-то и поездка в Канаду стала первым выездом заграницу. И каждый день для них полон впечатлений.

Одной из самых увлекательных частей вне спортивной программы является обмен значками. Стоит только услышать фразу pins trade (с англ. — обмен значками), и детские глаза загораются огнем азарта. В этот раз одним из самых желанных для многих спортсменов оказался сет значков команды канадской Альберты. Собрать его нелегко, поскольку ребята из Альберты взамен на один свой просят по два, а то и больше значков. С задачей помогают справляться смелость, обаяние и капелька наглости.

Больше всего ребятам запомнилась церемония открытия Игр. По дороге на площадь им посчастливилось увидеть бизонов. Находятся вещи, которые наших спортсменов очень удивляют. Например, ребят очень позабавила девушка из команды Северо-Западных территорий, пришедшая на церемонию в сланцах поверх разноцветных носков. А еще ямальцы отмечают, что чувствуют себя в Канаде настоящими звездами.

— Люди постоянно спрашивают, откуда мы, каким спортом занимаемся, желают удачи. К тому же чувствуешь себя как минимум звездой, проходящей по Аллее славы, когда проезжающие мимо машины сигналят в знак приветствия, а случайные прохожие с улыбкой здороваются и желают хорошего дня, — восторженно рассказывает одна из спортсменок.