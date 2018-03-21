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Шесть первых паспортов болельщика ЧМ-2018 вручили в Белграде
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Шесть первых паспортов болельщика ЧМ-2018 вручили в Белграде 

ТАСС 2 часа назад
БЕЛГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Шесть первых паспортов болельщика (Fan ID) торжественно вручили сербским футбольным любителям футбола, церемония прошла в Русском доме Белграда. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
"Сегодня очень важный день для всех любителей спорта в Сербии. Чемпионат мира — очень важное событие, в России за последние годы в 11 городах было построено 12 суперстадионов, как минимум три из которых посетят сербские болельщики. Первый матч Сербии пройдет с Бразилией, министр иностранных дел Сербии Дачич недавно сказал, что сербы в этой игре — фавориты. Надеемся, что и Сербия, и Россия покажут блестящий футбол, мы верим в наших футболистов и желаем им успеха", — заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.
После этого российский дипломат под аплодисменты вручил первые паспорта болельщиков сербским любителям футбола. В ответ футбольные чиновники страны подарили дипломату именную футболку сборной Сербии под номером 10.
Как сообщили корр. ТАСС организаторы мероприятия, всего Футбольный союз Сербии подал около трех тысяч заявок на паспорта болельщиков. Кроме того, Футбольный союз Сербии специально к чемпионату подготовил русско-сербский разговорник болельщика, который поможет болельщикам двух стран ближе познакомиться друг с другом.
В церемонии также приняли участие генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович, директор маркетинга СО «Црвена Звезда» Зоран Аврамович и другие официальные лица.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля.
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