Clutch Gamers нашли замену Black^

Clutch Gamers выкупили контракт Лай Ahjit Джей Суна у Fire Dragoon. Малайзийский керри занял место Доминика Black^ Рейтмайера, который покинул команду в конце февраля. It’s been a while since we updated you guys about our replacement to Black^ and we are proud to announce the addition of ahjit into our team! pic.twitter.com/a9Ew3p63fQ— Clutch Gamers (@TeamClutchGamer) March 21, 2018

Мы давно ничего не рассказывали о том, кто заменит Black^. Рады представить Ahjit в качестве нашего нового игрока До Fire Dragoon Ahjit выступал за Fnatic, WarriorsGaming.Unity и Team Bazaar. Джей Сун дважды выступил на турнирах Valve: в 2016 году вместе с WG. U он занял 5-8 место на The Boston Major 2016, а в 2017 году занял последнее место на The International 2017 с Fnatic. Black^ покинул Clutch Gamers 21 февраля 2018 года. Организация подписала Ahjit после закрытия трансферного окна и лишилась шансов на инвайт в закрытые отборочные на TI8.

