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Допинг-офицеры взялись за российских футболистов
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Допинг-офицеры взялись за российских футболистов 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: BFM.RU
Допинг-офицеры задержали тренировку российских футболистов. Об этом сообщается в официальном Twitter национальной команды.
Сегодня тренировка @TeamRussia начнётся с опозданием в связи с тем что, начиная с 6:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на 5 часов. 1/2  — Сборная России (@TeamRussia) 21 марта 2018 г.
«Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе», — говорится в другом сообщении. Такое внимание к футболистам со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), похоже, не случайно. 34 российских игрока фигурируют в так называемом списке Родченкова. Фактически в нем фамилии всей сборной прошлого чемпионата мира. В их числе Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Денис Глушаков. При этом случаи употребления допинга в российском футболе единичны.
Внесение футболистов в список ВАДА, скорее, профилактическая мера, считает теоретик спорта, президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов. При этом эксперт предполагает, что отношения России с ВАДА в ближайшие дни осложнятся.
Алексей Кыласов доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ имени Плеханова «Во-первых, [проверяют] не чаще, чем другие виды спорта, абсолютно точно, а где-то даже реже, потому что основное внимание допинг-офицеров сосредоточено на циклических видах спорта, но не на игровых, потому что в игровых это значительно реже случается и в меньшей степени влияет на результат применения допинга, это с одной стороны. А с другой стороны, в регламент ВАДА не входит согласование сроков, времени проверок, потому что наоборот сказано: в любое время могут это сделать, и в данном случае какие-либо сентенции на то, что там что-то у кого-то не срослось, несостоятельны. А почему это сейчас происходит — во-первых, на удивление вчера появилась информация: ВАДА выразила официальную обеспокоенность, что Россия проигнорировала четыре запроса. Четыре раза ВАДА запрашивала Россию по поводу согласования проведения анализов деятельности РУСАДА, и четыре раза подряд просьбы были проигноированы. Я думаю, что мы можем в ближайшие дни ожидать осложнения наших и без того непростых отношений с ВАДА».
Сборная России по футболу готовится к товарищескому матчу с Бразилией. Он состоится 23 марта в «Лужниках», и на игру уже продано 60 тысяч билетов.
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