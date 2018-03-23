На московских вокзалах можно будет отправлять посылки в другие города

Услуга отправки посылок весом до 30 килограмм заработает в конце марта на шести столичных жд вокзалах: Белорусском, Казанском, Киевском, Павелецком, Рижском и Ярославском. Об этом

сообщается

«До конца марта 2018 года на 111 крупнейших вокзалах ОАО «РЖД» начнет функционировать услуга по отправке малогабаритных посылок и писем по системе «От вокзала к вокзалу». Вес посылки не должен превышать 30 кг, а сумма трех измерений — не более 180 см. Стоимость отправки малого груза будет рассчитываться исходя из веса посылки и конкретного вокзала и составит от 350 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о местонахождении пунктов приема-выдачи грузобагажа будет размещена на специальных указателях, информационных стойках, плакатах и объявляться по громкоговорящей связи.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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