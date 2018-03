Мэйвезер и «Ньюкасл». День дураков еще не наступил 

Что сказал Мэйвезер?

«В прошлом году я познакомился с некоторыми игроками, они хорошие ребята. Я всегда открыт для новых возможностей для бизнеса и люблю все виды спорта. Но я инвестирую головой, а не сердцем.

Инвестиции по зову сердца — самый быстрый способ потерять деньги. Но если кто-то предложит бизнес-план, мои люди изучат его и скажут: «Флойд, тут можно заработать», тогда я стану инвестировать. Возможно, футбол не мой вид спорта, но у меня есть связи везде.

Что по этому поводу думают СМИ?

«До Дня дураков еще две недели, однако новость о покупке «Ньюкасла» в воскресных газетах запросто могла бы возглавить парад на ежегодном фестивале.

В Пантеоне рассказов о покупке «Ньюкасла» есть несколько странных записей. Была сказка о боссе рестлинга Винсе МакМэхоне, позже развенчанная, а также о турецком бизнесмене Мурате Улкере — тоже опровергнутая в течение нескольких часов. Но связь с Мэйвезером, который предположительно готовится к бою в UFC c Конором Макгрегором — это уже чересчур», — пишет Chronicle Live.

«Кажется совершенно ненужным пытаться анализировать эту историю, но мы попытаемся. Рафа Бенитес — нынешний тренер «Ньюкасла» — в свое время не очень хорошо ладил с Криштиану Роналду в "Реале" . Игрок сборной Португалии может восхищаться современной строгостью Ангела Севера (скульптура в Гейтсхеде, Англия, — Прим.), а в топе его плейлиста на Spotify может быть интерпретация песни Fog on the Tyne в исполнении Пола Гаскойна . Но вернуться к Бенитесу? Пожалуй, нет», — рассуждает AS.