Сборная России проиграла Бразилии 0:3. Было ли что-то хорошее в матче?

Трудно найти позитив после поражения 0:3. Но мы попробуем.

Сборная России не сотворила чуда и разгромно проиграла Бразилии в товарищеском матче со счётом 0:3. Пятикратные чемпионы мира показали красивый футбол, которого, собственно, от них и ждали болельщики. И указали на все проблемы команды Станислава Черчесова . Но всё ли так у нас плохо? Было хоть что-то хорошее в игре национальной команды?

— Первый тайм наши очень уверенно сыграли, практически ничего не дали создать бразильцам. Грамотно оборонялись и прессинговали соперника, было движение. Во второй половине немного подсели, а Бразилия включила другие скорости. Стало тяжело. Наша сборная мне понравилась по движению и самоотдаче. Лучшие спарринги играются с командами, которые тебя превосходят. К июню мы будем в другом состоянии, и будет легче играть с Саудовской Аравией и Египтом.

— Очень сложно искать хорошее, когда проигрываешь дома 0:3. Положительный момент этой встречи в том, что она товарищеская и не идёт в зачёт чемпионата мира. Сегодня бразильцы прошлись по нам катком. Мы могли забить, но не повезло. По большому счёту у нас был только один момент — у Антона Заболотного . Но Антон, наверно, сам не ожидал, что к нему мяч попадёт. Были просветы во взаимодействиях, но на общем фоне их очень мало.

Владимир Пономарёв , участник трёх матчей со сборной Бразилии в составе сборной СССР:

— Наши футболисты — это второй сорт, поэтому проиграли. Приём мяча и передачи второго сорта. Что от них требовать, если они не умеют играть? Всё же в первом тайме могли забить, но, увы, разница в классе сыграла свою роль. Бразильцы переиграли нас в тактике и игровом мышлении. Лидеры сборной никак не смогли себя проявить. Безобразие.

— Сегодняшний счёт неважен. У нас продолжаются ознакомительные игры, и от того, что мы проиграем, ничего не поменяется. Бразильцы спокойно выиграли. В первом тайме нормально держались, даже был один голевой момент.

Анзор Кавазашвили , участник матча СССР — Бразилия (0:3) в 1965 году:

— На сегодня это лучшие футболисты, которые у нас есть. Но ребята, на которых мы надеялись, сегодня не смогли показать достойную игру. За исключением Игоря Акинфеева . Я хотел бы поддержать Станислава Черчесова и сказать ему, что сборная Бразилии не похожа ни на одну сборную в нашей группе, поэтому надежда есть.

— Сегодня Алексей Миранчук хорошо сыграл. Бразильцы не укатали нас пешком, давайте не будем преувеличивать. Мне кажется сборная России — в порядке.

— Треть игры наша сборная действовала неплохо. В таких играх самое важное — использовать свои моменты. Они были, но мы их не использовали, в отличие от бразильцев, которые половину своих моментов забили. Из игроков мне сегодня понравился Игорь Акинфеев. Алексей Миранчук неплохо смотрелся, ещё Кутепов в целом сыграл неплохо, но при 0:3 сложно кого-то в защите выделять. Заболотный выиграл практически все верховые мячи, а дальше вопрос взаимопонимания с партнёрами.

— К сожалению, на сегодняшний момент наша команда не может играть на равных против сборной Бразилии. Хорошо, что мы, не играя в отборочном турнире, не сидим без дела. Из наших футболистов сегодня выделялся Игорь Акинфеев. Что в 1965-м мы проиграли 0:3, что в 2018-м. Пока у нас всё на том же уровне. Надо работать. Дай бог, через следующие 40 или 50 лет мы выиграем.

— Была возможность забить, были варианты, защита Бразилии позволяла подходить к воротам и даже наносить удары. Было и хорошее: мы увидели игроков, настоящих кудесников мяча, сборную неоднократных чемпионов мира. Увидели бегающего вдоль кромки поля и сильно размахивающего руками то ли на судью, то ли на игроков Станислава Черчесова. Ему, как и всем болельщикам, хотелось увидеть игру.

Наше мнение

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

— А что, собственно, плохого случилось? Счёт, конечно, неприятный, но в целом ничего страшного. Да, мы ещё раз убедились, что у нас слабая защита, но это и так было известно. Зато мы снова увидели, что у нас отличный вратарь (вот тут три раз постучим по дереву), и снова получили надежду, что у нас прекрасная группа атаки. Зобнин, Алексей Миранчук, Головин, Глушаков и Смолов, особенно в конце в первого тайма, очень порадовали. А если туда ещё красиво вписать Дзагоева, то может получиться очень убойный коллективчик. Это очень важно, если вспомнить, что нашими основными соперниками на ЧМ будут Саудовская Аравия и Египет, которые, вполне вероятно, предпочтут сыграть от обороны. И думать нам надо не о том, как играть на равных с Бразилией, а о том, как лучше подготовиться ко вполне конкретным соперникам. Напоминаю, мы ещё не вышли из группы на чемпионате мира, и выйти из неё будет не так просто, как многим кажется.

Мнения читателей

vic951: — 76% болельщикам нравится игра сборной России.

Crocozavr: — Только мне одному показалось, что в первом тайме бразильцам дали задание не забивать нашим миллионерам?

ve1080: — Когда команда проигрывает 0:3, а лучший — вратарь, тут всё понятно.

Assurbanipal: — Играя вполноги, вразвалочку и всё время стараясь попасть мячом в Акинфеева, бразилы всё-таки разгромили сборную России…

Justword: — Акинфеев, браво — светлое пятно в составе. Всю линию защиты домой. Глушаков в свой игровой час показался худшим игроком — постоянные потери, неточности, суета — хотелось убрать ещё в первом тайме.

serega3694: — Черчесов после матча: жаль, у Бразилии не было Неймара. Я хотел с ним сфоткаться.

Romanhuk: — «Нам ещё сюда приезжать», — подумала Бразилия и не стала забивать больше.

alexks27kz: — Зато Кутепов быстрее всех игроков успел дать интервью. Надо отметить это достижение.

M116RUS: — Судя по всему, самой большой гостеприимностью на ЧМ отметится именно наша сборная.