«Лада» надеется сохранить место в КХЛ, бюджет будет не меньше 550 млн рублей

Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин рассказал о формировании бюджета клуба на следующий сезон и отметил, что идёт работа, направленная на сохранение команды в КХЛ. По итогам сезона-2018/18 лигу должны покинуть три клуба, «Лада» находится в зоне риска.

«Исходя из рейтинга, который разработала КХЛ, самая главная проблема «Лады» -бюджетное финансирование. На данный момент, примерно 40% бюджета даёт «Автоваз» , остальное — это деньги области и то, что мы зарабатываем сами.

На следующий сезон область и завод подтвердили финансирование в 550 млн руб и в случае, если КХЛ оставит «Ладу», будем искать дополнительное финансирование. Ниже указанной суммы точно не опустимся.