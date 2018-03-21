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«Лада» надеется сохранить место в КХЛ, бюджет будет не меньше 550 млн рублей
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«Лада» надеется сохранить место в КХЛ, бюджет будет не меньше 550 млн рублей 

Чемпионат.com 2 часа назад
Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин рассказал о формировании бюджета клуба на следующий сезон и отметил, что идёт работа, направленная на сохранение команды в КХЛ. По итогам сезона-2018/18 лигу должны покинуть три клуба, «Лада» находится в зоне риска.
«Исходя из рейтинга, который разработала КХЛ, самая главная проблема «Лады» -бюджетное финансирование. На данный момент, примерно 40% бюджета даёт «Автоваз», остальное — это деньги области и то, что мы зарабатываем сами.
На следующий сезон область и завод подтвердили финансирование в 550 млн руб и в случае, если КХЛ оставит «Ладу», будем искать дополнительное финансирование. Ниже указанной суммы точно не опустимся.
ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров тесно работает по вопросу сохранения команды в КХЛ. Проведён ряд встреч, поэтому надеемся, что исход будет положительным», — передаёт слова Вдовина корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.
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