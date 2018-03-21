Семь медалей завоевали вологодские пловцы на зональных соревнованиях

Честь Вологодской области на чемпионате Северо-Западного федерального округа по плаванию защищали 22 человека, в том числе воспитанники «Лагуны» и ДЮСШ «Спартак» . По итогам четырех соревновательных дней спортсмены привели домой семь медалей: два золота, два серебра и три бронзы. Состязания прошли в Сыктывкаре.

Лучший результат среди вологодских спортсменов показал Тимофей Тулкин. Он стал лучшим на дистанциях в 50 и 100 метров брасом. На стометровке второе место занял вологжанин Александр Глазов . На этой же дистанции среди юниоров воспитанник вологодской ДЮСШ «Спартак» Кирилл Доронин стал третьим. Бронзу получил и череповчанин Глеб Билев, выступивший среди юниоров на 50-метровой дистанции вольным стилем.

Среди девушек лучший результат показала Анастасия Маркова , которая занимается в бассейне «Лагуна». Девушка стала второй на дистанции «400 метров, комплекс, женщины». А вот на дистанции 200 метров, где плыть нужно было баттерфляй, она получила лишь бронзу.

Добавим, что вологодские спортсмены прошли отбор на чемпионат и первенство России по плаванию. Соревнования пройдут 20-26 апреля в Москве и 14-19 мая в Саранске соответственно.