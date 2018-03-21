Спортсмены из Савеловского удостоились награды на чемпионате и первенстве Москвы по акробатическому рок-н-роллу

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 25, расположенной в Савеловском, достойно представили Северный административный округ на чемпионате и первенстве Москвы по акробатическому рок-н-роллу. Об этом рассказали в администрации учебного заведения. Николай Демидов и Александра Кот заняли второе место в категории «В класс-микст», — пояснил представитель администрации. Тренируют спортсменов Ольга Зайдулина, Виталий Григоревский и Елена Ананьева Добавим, основными задачами турнира являются популяризация и развитие акробатического рок-н-ролла, обмен опытом, выполнение спортивных разрядов и выявление сильнейших спортсменов. (мю)