Ещё
Спортсмены из Савеловского удостоились награды на чемпионате и первенстве Москвы по акробатическому рок-н-роллу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортсмены из Савеловского удостоились награды на чемпионате и первенстве Москвы по акробатическому рок-н-роллу 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 25, расположенной в Савеловском, достойно представили Северный административный округ на чемпионате и первенстве Москвы по акробатическому рок-н-роллу. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
Николай Демидов и Александра Кот заняли второе место в категории «В класс-микст», — пояснил представитель администрации.
Тренируют спортсменов Ольга Зайдулина, Виталий Григоревский и Елена Ананьева.
Добавим, основными задачами турнира являются популяризация и развитие акробатического рок-н-ролла, обмен опытом, выполнение спортивных разрядов и выявление сильнейших спортсменов. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Каратисты из Савеловского завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях Спортсмены из Савеловского завоевали серебро на окружных состязаниях по волейболу На станции юннатов в Савеловском прошла акция «Спасти полярного медведя!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой82
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20185
WADA назвало два последних условия для России19
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение