Минкомсвязь РФ: больше вопросов к Facebook и WhatsApp, чем к Telegram 

Вопросов по соблюдению российского законодательства гораздо больше к мессенджерам Facebook и WhatsApp, чем к сервису Telegram, заявил министр связи Николай Никифоров. Он отметил, что в вопросе борьбы с терроризмом и соблюдении законодательства к мессенджерам должен быть единый подход, отмечает «Интерфакс».
«Я считаю, нам нужно меньше устраивать инфоповодов с Telegram, гораздо больше вопросов возникает к тому же Facebook, WhatsApp и другим мессенджерам», — сказал Никифоров.
По его словам, вопросы к мессенджерам касаются соблюдения российского законодательства, статуса организатора распространения информации, взаимодействия с правоохранительными органами.
Ранее Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о представлении ведомству информации, необходимой для декодирования данных ряда пользователей в свете борьбы с терроризмом. Telegram оспорил иск в Европейском суде по правам человека.