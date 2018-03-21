«Заморозил» возраст. Как 72-летний пловец ставит рекорды в ледяной воде

Рекордсмен по плаванию в холодной воде житель курортного Свертлогорска Вячеслав Тихонов вернулся с чемпионата мира в Таллине с 7 золотыми, тремя серебряными и бронзовой медалью. 72-летний спортсмен и многодетный отец рассказал журналисту «АиФ-Калининград» о возможностях организма и о том, как встречали в Эстонии российскую команду.

Доплыл на руках

Евгения Бондаренко, KLG.AIF.RU: — В Таллине собралось 1380 моржей из 40 стран мира. Какой момент на самих стартах был самый драматичный?

Вячеслав Тихонов: — В первый день соревнований у них из-за какой-то накладки не работала зона обогрева. На улице было минус 11, вода — ноль градусов. Приходилось отогреваться своим теплом. Я в тот день плыл три дистанции. Выиграл 25 м баттерфляем, 100 м вольным. Когда плыл 100 м брассом, за 15 метров до финиша свело ноги. Доплыл на руках со вторым результатом. Видел, как соперник меня обгоняет, но сделать ничего не мог. А до этого шёл на корпус впереди него…

Последний день мы плыли эстафеты. Наша команда проиграла таллинскому клубу буквально секунду в брассе. В итоге — «серебро». Победу на второй дистанции уступили им же. Но они выставили свежие силы, а мы уже по пятому дню выступали. Но в целом впечатления приятные. Очень серьёзно всё было организовано, не считая первого дня. Много зрителей. Болели активно.

— Если всё так зрелищно и участники готовы платить стартовые взносы по 500 с лишним евро, как считаете, почему у нас не проводят такие соревнования?

— Абы кому чемпионат мира не доверят. Мы должны сначала провести приличный чемпионат области, потом чемпионат России. Подать видеоматериалы в IWSA (Международная ассоциация зимнего плавания), принять их комиссию. У нас в Светлогорске — шикарная база. Мест размещения зимой достаточно — гостиницы пустые стоят. Открытие красивое можно сделать: пройти по городу со знамёнами. И «Янтарь-холл» есть для церемонии закрытия. Но на всё это должна быть воля руководства. Я к властям обращался с этим ещё 15 лет назад! С тех пор многое изменилось, пришёл новый глава района, который хочет что-то сделать. Будем надеяться.

Эффект — мгновенный

— На рубеже 90-х вы участвовали в эксперименте советских НИИ по воздействию холода на человека. Что узнали? Что меняется, когда начинаешь моржевать?

— Когда утонула подлодка «Комсомолец», кого-то из ребят поднимали живыми, но они умирали на руках у спасателей. Методики вывода человека из холодового шока не было. И вот в 1989 г. на озере Иссык-Куль в Киргизии организовали первенство СССР по плаванию в холодной воде. Я согласился участвовать. И сначала очень об этом пожалел. Температура воды — плюс 7. Засунул ногу — дрожь пробрала, всё, думаю, тут и погибну. Мне уже было 44 года. Пока плыл свои 2 километра, успел передумать массу вариантов, от чего буду умирать. Но ничего не случилось, стал победителем и попал в сборную СССР. Началась другая жизнь: поездки, соревнования. Пяти человекам в команде, мне в том числе, назначили стипендию: тысячу рублей в месяц. Шампанское тогда стоило 5 рублей 20 копеек, хлеб — 20 копеек.

Самым сильным пловцам предложили участвовать в эксперименте: на нас разрабатывали методику вывода человека из холодового шока. Работали пять НИИ: физиологи, психологи, биохимики. Я погружался в воду, обвешанный датчиками: прикрепили их ко всему, к чему только можно. И они следили, что меняется в организме под воздействием холода, брали кровь. Методику вывели, но о её судьбе не знаю. Эти эксперименты проводили для военных.

А эффекта от моржевания долго ждать не надо. Он наступает мгновенно. Ты искупался, вышел — красный как рак, тебя начинает знобить, потом повышается температура «ядра тела». Изменяется формула крови. И эти два компонента сметают на своём пути болезни. Когда регулярно купаешься, повышается сопротивляемость организма. Ты уже не букетик фиалок: 18 градусов — и замерз. А можешь комфорт— но себя чувствовать от 0 градусов до плюс 40-50. Организм готов к холоду и жаре, к стрессам.

— В 1991 году, когда вы оказались в США, предлагали остаться. Вы отказались. Не жалеете?

— Я попал в Америку, переплывая Беренгов пролив эстафетой по 20 минут. Гляжу — слева от меня ныряет огромная чёрно-серая глыба — настоящий морж. Присоседился ко мне. Так и проплыли на пару всю дистанцию. Об эстафете писали местные газеты. Мне предложили остаться. Искушений было много: попал в американский супермаркет и понял, что капиталисты «сгнили» окончательно. А денег нет, одни талоны на водку, колбасу, ещё какую-то ерунду.

В СССР тогда есть было нечего, как раз случился августовский путч. А тут — спокойная жизнь, полки ломятся от деликатесов. Но от грин-карты отказался. И не жалею. Я патриот. А государство своё ругаю, потому что хочу, чтобы мы жили не хуже, чем в той же Финляндии.

После заплыва сидели в парилке с эстонцем и финном — старыми знакомыми, и я стал их пытать, кто как живёт. Эстонцы меня просто добили: у моего друга, жителя Таллина, пенсия — 450 евро (31,5 тыс. руб.). Он был заслуженным тренером Киргизской ССР, долго работал по этой профессии в Эстонии, сейчас на пенсии трудится охранником в магазине и получает за это 600 евро (42 тыс. руб.). У меня же пенсия — 13 тыс. руб., а тренерская зарплата за ставку — 12 тыс. руб. — лет семь не меняется. Есть разница? Конечно, цены в Таллине чуть выше наших, но всё-таки они живут лучше. Вместе с женой укладываются в своих расходах в 500 евро в месяц. В Таллине проезд в городском транспорте для жителей Эстонии бесплатный. Хотят ввести бесплатный проезд и на междугороднем транспорте. Да, молодёжь из страны уезжает в Англию, Германию, Италию. Но они считают плюсом свободное перемещение по ЕС . Нужна рабочая сила в Испании — поехали, и не надо никакой регистрации… Мой друг и соперник из Финляндии вообще получает пенсию 3 тыс. евро! Работал зубным мастером.

— Должно ли государство помогать массовому спорту и как?

— Массовому спорту не надо искусственных акций. Посмотри, чем народ увлекается, и, если можешь помочь — помоги. В прошлом году в области образовался клуб зимнего плавания «Янтарные моржи». Почистили озеро Шенфлиз в Калининграде, запустили раков. Собираются там по выходным под 200 человек разных возрастов. Ставят палатку для обогрева, проводят мероприятия. Дайте энтузиастам участочек, чтобы построили раздевалку, кухню, где чай согреть можно. Вот это была бы поддержка!