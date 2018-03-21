«Строители тел» оттачивают форму для Кубка России

Открытый Кубок Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу разогреет участников перед чемпионатом Сибири и откроет дорогу к одному из главных стартов сезона.

Культуристов Омска и соседних регионов ОМЦ «Химик» примет 24 марта. На сцену выйдут 80 участников, половину из которых составят омичи. В гости организаторы Открытого кубка Омской области ждут атлетов Алтайского края, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей, ХМАО и других территорий.

Соревнования начнутся в 16:00, а закончатся — несмотря на большое число соревновательных категорий — к 19:00. По словам президента областной федерации бодибилдинга Сергея Пашкина, состязания культуристов становятся всё более динамичными.

— Перечисление титулов и регалий спортсменов, паузы между их выступлениями — хронометраж всего этого серьезно сокращается. Иначе сложно удержать внимание зрителей. Сегодня это глобальная тенденция. К тому же, когда ведущий просто называет номер спортсмена, это придает большей объективности соревнованиям: так достижения участников или их отсутствие не давят на судей.

В Кубке Омской области предусмотрено 11 соревновательных категорий. За путевку на Кубок СФО (Новосибирск, 31 марта) сразятся бодибилдеры, фит-модели, мастера бодифитнеса и очаровательные участницы самой массовой категории — фитнес-бикини.