Биатлонист Отченаш объяснил поддержку недопущенным до Олимпиады россиянам

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш объяснил решение поддержать российских спортсменов, которых не допустили до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Слова атлета приводит Sport24.

"Все разговоры относительно допинговых проблем ведутся только о России. Это нечестно. Правильно было бы говорить обо всех странах, где есть проблемы с допингом. Но когда появляется новость о допинговом случае в другой стране, то все про это забывают через два дня. То, что все говорят только про Россию, — это очень обидно и несправедливо", — сказал Отченаш.

Он прокомментировал бойкот многих биатлонистов заключительного этапа Кубка мира в Тюмени.

"Мое мнение, что не нужно мешать политику в спорт. Ситуация получается сложная, ее нужно решать", — добавил словак.

Ранее Отченаш выразил поддержку недопущенным до Игр россиянам.