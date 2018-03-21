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Биатлонист Отченаш объяснил поддержку недопущенным до Олимпиады россиянам
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Биатлонист Отченаш объяснил поддержку недопущенным до Олимпиады россиянам 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Словацкий биатлонист Мартин Отченаш объяснил решение поддержать российских спортсменов, которых не допустили до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Слова атлета приводит Sport24.
"Все разговоры относительно допинговых проблем ведутся только о России. Это нечестно. Правильно было бы говорить обо всех странах, где есть проблемы с допингом. Но когда появляется новость о допинговом случае в другой стране, то все про это забывают через два дня. То, что все говорят только про Россию, — это очень обидно и несправедливо", — сказал Отченаш.
Он прокомментировал бойкот многих биатлонистов заключительного этапа Кубка мира в Тюмени.
"Мое мнение, что не нужно мешать политику в спорт. Ситуация получается сложная, ее нужно решать", — добавил словак.
Ранее Отченаш выразил поддержку недопущенным до Игр россиянам.
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