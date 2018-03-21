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В «Справедливой России» предложили КПРФ и ЛДПР подумать о создании коалиции
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В «Справедливой России» предложили КПРФ и ЛДПР подумать о создании коалиции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов считает, что говорить об объединении трех парламентских партий пока рано, но предложил КПРФ и ЛДПР задуматься о создании левоцентристской коалиции, чтобы объединить усилия партий.
По мнению Емельянова, оппозиция в РФ разрознена и раздроблена, не может составить конкуренцию власти и прийти к руководству страной.
"Поэтому мы считаем, что создается явный общественный запрос для левоцентристского крыла нашей политики. Необходимо предпринять шаги, отбросить амбиции и попытаться создать сильную левоцентристскую коалицию как из крупных партий, так и из мелких партий, потому что левая повестка популярна, востребована нашими согражданами", — сказал Емельянов на пленарном заседании Госдумы в среду.
Депутат от «Справедливой России» обратил внимание на то, что три оппозиционные партии, представленные в Госдуме, практически по всем законопроектам голосуют одинаково и вносят похожие инициативы.
"У нас есть общая повестка, эта принципиальная основа для некого объединения. Да, говорить об объединении всех трех парламентских партий, может быть, еще преждевременно, но в перспективе создать коалицию либо для начала создать какой-то консультационный орган, где мы могли бы обсуждать и совместно вносить общие инициативы, это было бы важным в свете дальнейшего объединения", — считает Емельянов.
По мнению политика, в РФ должна появиться «сильная, ответственная» левоцентристская социал-демократическая партия, которая по своему статусу могла бы конкурировать с партией власти, а по составу — претендовать на власть в стране. В частности, отмечает Емельянов, ее представители могли бы возглавить правительство.
"Поэтому наша партия будет начинать работу по формированию такой левоцентристской коалиции, но для начала мы предлагаем вернуться к практике блоков — изменить законодательство и разрешить, чтобы в нашей стране можно было формировать блоки", — подчеркнул зампред «Справедливой России».
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