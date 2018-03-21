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Нигматуллин: Месси нужно было в детстве есть морковку для роста
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Нигматуллин: Месси нужно было в детстве есть морковку для роста 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Reuters
Бывший футболист московских "Спартака" и «Локомотива», а также сборной России, ныне ди-джей Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление форварда «Барселоны» Лионеля Месси о том, что тому приходилось использовать гормон роста, который ему прописали врачи. Слова Нигматуллина приводит НСН.
"Оказывается, вот как можно было! Я лично в детстве прочитал в энциклопедии, что гормон роста есть в моркови, и ел морковь по килограмму в день.
Хорошо, что я не воспользовался способом Лионеля Месси, мой рост — 187 см, так что, все-таки морковь работает лучше", — считает Нигматуллин.
Ранее оценил мнение Леонида Слуцкого про различие восприятия тренера в России и Англии.
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