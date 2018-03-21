Нигматуллин: Месси нужно было в детстве есть морковку для роста

"Оказывается, вот как можно было! Я лично в детстве прочитал в энциклопедии, что гормон роста есть в моркови, и ел морковь по килограмму в день.

Хорошо, что я не воспользовался способом Лионеля Месси, мой рост — 187 см, так что, все-таки морковь работает лучше", — считает Нигматуллин.

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