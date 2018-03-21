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Нигматуллин оценил мнение Слуцкого про различие восприятия тренера в России и Англии
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Нигматуллин оценил мнение Слуцкого про различие восприятия тренера в России и Англии 

Газета.Ru 7 часов назад
Бывший футболист московских "Спартака" и «Локомотива», а также сборной России, ныне ди-джей Руслан Нигматуллин прокомментировал высказывания экс-тренера английского «Халл Сити» Леонида Слуцкого о том, что «тренер там — очень уважаемый человек, а для наших игроков — физрук». Слова Нигматуллина приводит НСН.
"Я очень уважаю Леонида Слуцкого, как специалиста, но у него всегда, скажем так, очень оригинальное мнение.
Лично для меня тренер — это действительно очень уважаемый человек, а физрук… Тоже уважаемый человек, но это было в школе", — отметил ди-джей.
Ранее Нигматуллин заявил, что официальные лица в Лондоне просто лукавят насчет бойкота ЧМ-2018.
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