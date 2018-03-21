Нигматуллин оценил мнение Слуцкого про различие восприятия тренера в России и Англии

Бывший футболист московских "Спартака" и «Локомотива», а также сборной России, ныне ди-джей Руслан Нигматуллин прокомментировал высказывания экс-тренера английского «Халл Сити» Леонида Слуцкого о том, что «тренер там — очень уважаемый человек, а для наших игроков — физрук». Слова Нигматуллина приводит НСН.

"Я очень уважаю Леонида Слуцкого, как специалиста, но у него всегда, скажем так, очень оригинальное мнение.

Лично для меня тренер — это действительно очень уважаемый человек, а физрук… Тоже уважаемый человек, но это было в школе", — отметил ди-джей.

Ранее Нигматуллин заявил, что официальные лица в Лондоне просто лукавят насчет бойкота ЧМ-2018.