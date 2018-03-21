Исполнитель роли Супермена сбрил «самые дорогие усы в кино»

Актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сбрил «самые дорогие усы в истории кино».

Все началось с того, что артиста позвали на дополнительные съемки фильма «Лига справедливости», но Кавилл уже снимался в ленте «Миссия невыполнима: Последствия», где у его героя должны быть усы, передает Radio Times.

Студии не смогли договориться, поэтому создателям супергеройской картины пришлось прибегнуть к дорогим спецэффектам, чтобы «очистить» лицо Супермена. Это получилось не очень удачно и стало поводом для многочисленных шуток и мемов.

Теперь Кавиллу разрешили наконец побриться, и он посвятил этому событию пост в инстаграме.

Как пошутил актер, его трудно узнать без «королевских усов», и иногда даже он сам себя не узнает. «Сбриты, но не забыты», — добавил Кавилл.

Ранее сообщалось, что Кавилла озадачила новость о своей смерти.