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Исполнитель роли Супермена сбрил «самые дорогие усы в кино»
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Исполнитель роли Супермена сбрил «самые дорогие усы в кино» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сбрил «самые дорогие усы в истории кино».
Все началось с того, что артиста позвали на дополнительные съемки фильма «Лига справедливости», но Кавилл уже снимался в ленте «Миссия невыполнима: Последствия», где у его героя должны быть усы, передает Radio Times.
Студии не смогли договориться, поэтому создателям супергеройской картины пришлось прибегнуть к дорогим спецэффектам, чтобы «очистить» лицо Супермена. Это получилось не очень удачно и стало поводом для многочисленных шуток и мемов.
Теперь Кавиллу разрешили наконец побриться, и он посвятил этому событию пост в инстаграме.
Как пошутил актер, его трудно узнать без «королевских усов», и иногда даже он сам себя не узнает. «Сбриты, но не забыты», — добавил Кавилл.
Ранее сообщалось, что Кавилла озадачила новость о своей смерти.
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