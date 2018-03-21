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Чичваркин совершил намаз перед Rolls-Royce в Лондоне
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Чичваркин совершил намаз перед Rolls-Royce в Лондоне 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Российский предприниматель Евгений Чичваркин опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором он совершает мусульманскую молитву-намаз перед салоном Rolls-Royce в Лондоне.
«Его простят. Мы заблудившихся сыновей прощаем и всегда даем шанс. А ему в Лондоне плохо — душа у него не на месте. Вот и чудит помаленьку», — написали в комментариях к записи.
Другие пользователи соцсети одобрили действия: «Как всегда точечно и четко, не для всех, и комментарии тому подтверждение».
Евгений Чичваркин — сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». В настоящее время проживает в Великобритании, где занимается винным бизнесом.
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