Чичваркин совершил намаз перед Rolls-Royce в Лондоне

Российский предприниматель Евгений Чичваркин опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором он совершает мусульманскую молитву-намаз перед салоном Rolls-Royce в Лондоне.

«Его простят. Мы заблудившихся сыновей прощаем и всегда даем шанс. А ему в Лондоне плохо — душа у него не на месте. Вот и чудит помаленьку», — написали в комментариях к записи.

Другие пользователи соцсети одобрили действия: «Как всегда точечно и четко, не для всех, и комментарии тому подтверждение».