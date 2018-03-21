КХЛ. Кубок Гагарина. «Трактор» — «Салават Юлаеав» 2:2. Обзор, фото, видео

Вундеркинд помог «Трактору» сравнять счёт в серии.

Игорь Полыгалов, Посмотришь так на новости из стана «Трактора», и может показаться, что в Челябинске выгоднее сидеть на больничном, чем играть в плей-офф. Никита Никитин Евгений Рясенский — все нынче травмированы. И по занятному стечению обстоятельств каждому из посетителей лазарета поочерёдно вручили по новому контракту. Или это такая компенсация за травматизм на производстве?

Из тех, кто накануне проиграл «Салавату Юлаеву», продлить контракт никому не предложили. Больно уж легко челябинцы отдали гостям победный матч. Анвару Гатиятулину бы усадить всех виновников на банку, но ресурсы главного тренера ограничены. В основном он обошёлся тем, что перетряхнул все тройки кроме первой, легионерской. Хотя и там Рикард Йюнге после многочисленных промахов напрашивается на радикальные меры.

Кто всё-таки не избежал попадания в запас, так это Павел Францоуз . Неужели три шайбы, пропущенные за четыре минуты, повесили именно на чешского вратаря? Непосредственно вратарский гол был только один — второй, когда голкипер чёрно-белых зевнул бросок Линуса Умарка в ближний угол. Однако искать чёрную кошку в тёмной комнате не стоит. Василий Демченко и в серии с «Нефтехимиком» появился в раме после третьей игры, проведя в итоге два матча.

Перед тем, как отпустить уфимцев с 2:0, челябинцы в предыдущем матче провели роскошный первый период. Так, как на том отрезке, ни одна команда в этой серии не доминировала. Но что толку с того, если этого превосходства не хватило для победы? Словно держа в голове ту парадоксальную ситуацию, челябинцы начали куда скромнее. Какое-то время они перебрасывали юлаевцев, но исключительно благодаря двойному большинству. Как только началась игра в равных составах, силы выровнялись.

Валерия Ничушкина. Первым, впрочем, пропустил «Салават». Ник Бэйлен, один из антигероев вчерашнего матча, получил шайбу в левом круге вбрасывания и точно бросил в дальний угол! Одним из тех, кто вывел белорусского американского на ударную позицию, стал Виталий Кравцов . Вот уже два матча челябинский юниор не забивает, зато исправно ассистирует партнёрам. Набрав десятое очко в этом плей-офф, он побил рекорд своих земляков Евгения Кузнецова

Уже после гола Бэйлена челябинцы нарушили правила, позволив тем самым Умарку и Ко потрогать шайбу и найти свою игру. Большинство юлаевцы не реализовали, но эти две минуты точно пошли им впрок. Ближе к сирене на перерыв тройка Умарк — Кеммпайнен — Хартикайнен разыграла комбинацию как по нотам. 1:1! Однако вскоре для финского центра радость от голевой передачи сменилась физической болью. Шайба, пущенная Пеньковским, разбила Йоонасу лицо.

Напрямую, казалось бы, тот эпизод на игру не повлиял. После перерыва Кеммпайнен вышел на лёд, будто ничего и не произошло. Да только из-за обилия крови, которую финн пролил на лёд, командам пришлось доиграть пять секунд из первого периода. Кажется, столь редкая ситуация, которая сопровождалась сменой сторон, больше смутила уфимцев. Они откровенно прозевали передачу на ход Йюнге, который наконец-то прервал свой хит-парад эпических промахов.

Столь шокирующее начало второго периода не выбило команду Вестерлунда из колеи. Напротив, юлаевцы начали нагнетать, взвинчивать темп, а воротам Демченко угрожало отнюдь не только первое звено. Старались сравнять счёт и Игорь Макаров , и Максим Майоров , а в целом наиболее активным выглядело четвёртое сочетание во главе с Михаилом Юньковым. Дубль в третьем матче не стал для него успокоительным. Ветеран по-прежнему был в полном порядке.

Максим Афиногенов. Быть может, не будь в составе «Трактора» Кравцова, уфимцы и счёт бы сравняли, и третий матч в серии выиграли. Но этот неугомонный парень снова записал свою фамилию в протокол. Это он начал атаку, точку в которой подправлением шайбы поставил Шаров. Что до Виталия, то по очкам в плей-офф для 19-летних он обогнал самого Алексея Яшина . Впереди у него осталось всего два человека: Евгений Малкин

Чтобы дотянуться до Безумного Макса, челябинскому таланту необходимо набрать ещё пять очков. Судя по графику, с которым идёт по дистанции Кравцов, для этого ему с «Трактором» обязательно надо выходить в финал конференции. Или, в крайнем случае, затянуть серию с уфимцами до седьмого матча. Здесь и сейчас этот сценарий выглядит вполне реалистичным.

Как мы знаем, «+2» в этой серии особо ничего не значит. Особенно перед третьим периодом. Дело в том, что «Трактор» у «Салавата» этот отрезок не выиграл ни разу. В лучшем случае — ничья. Да только Кравцову, Гатиятулину и всем челябинцам активно помогали сами юлаевцы. Оставалось только хвататься за голову, насколько не дисциплинированно они играли.

Совершенно необязательные удаления схватили Солодухин и Ткачёв, а когда в ворота Скривенса влетела четвёртая шайба — крышу «Салавату Юлаеву» снесло окончательно. Хартикайнену откровенно повезло, когда ему свистнули две минуты, а не выгнали до конца игры за фол на Шолохове.

Кто-то скажет, что такая концовка ничем не отличается от того, что вчера устроил «Локомотив» со СКА. Благо счёт был точь-в-точь таким же. Однако ярославцы накануне играли жёстко, но не грязно, заводились, но не психовали. Если «железнодорожники» посылали месседж в следующий матч, то юлаевцы фолили от бессилия. Это был не их день.