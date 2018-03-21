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Талисман бразильцев Канаринью прилетел в Москву. Фото
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Талисман бразильцев Канаринью прилетел в Москву. Фото 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Талисман сборной Бразилии Канаринью прилетел в Москву, чтобы поддержать свою команду в матче с Россией, сообщает Твиттер Бразильской конфедерации футбола. Маскот уже успел побывать на Манежной площади в Москве, где находятся часы обратного отсчета до старта чемпионата мира-2018. Отметим, что до старта мирового первенства в России осталось 85 дней.
— Вы не знаете, что Канаринью в России? Здесь он отсчитывает часы до старта чемпионата мира — говорится в сообщении.
Товарищеский матч Россия — Бразилия пройдет в пятницу, 23 марта, в «Лужниках», начало — 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Tava sentindo falta do #Canarinho na Rússia? Olha ele aí fazendo a contagem regressiva para a Copa! Faltam 8⃣5⃣ ▶ 🇷🇺! #GigantesPorNatureza #SelecaoBrasileira #WorldCup @FifaWorldCup pic.twitter.com/Oo6iKqe8Py
— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 21 марта 2018 г.
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