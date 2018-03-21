«ВТБ Арена парк» запустила уникальное кроссплатформенное приложение

ВТБ Арена парк» объявила о старте внедрения на своей территории уникального кроссплатформенного приложения, доступного на любых мобильных устройствах или стационарных компьютерах. Рабочее название — мультисервисная платформа (МСП).

МСП для «ВТБ Арена парк» станет беспрецедентным цифровым продуктом, объединяющим в уникальную общую программу лояльности все аудитории проекта: зрителей спортивных мероприятий и концертов, жителей апартаментов, служащих бизнес-центра, посетителей «Арена плаза», отдыхающих в парке.

Новое мобильное приложение включает множество сервисов: от покупки билета на любое мероприятие, проходящее в комплексе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина », до членства в программе лояльности. Именно она станет одним из ключевых элементов кобрендингового проекта с Банком ВТБ и включает возможность получения кэшбэков, накопления бонусных баллов, которые могут в дальнейшем быть потрачены на приобретение билетов, заказ еды и напитков, мерчендайзинга и так далее.

Кроме того, участников программы лояльности ждет много опций, которые нельзя купить за деньги: ужин с известным спортсменом, участие в тренировке любимой команды или мастер-класс с ее игроками, проход за кулисы на концерте звезды и многое другое. С новым приложением не составит труда заказать еду и напитки прямо на трибуну на свое место или получить предоплаченный заказ на отдельной стойке (Fast track); заказать такси, забронировать столик в ресторане стадиона; послушать официальный комментарий матча; разместить в соцсетях запоминающиеся моменты игры, не выходя из приложения. При сканировании из мобильного приложения виртуальной карты лояльности можно будет получить индивидуальные предложения от торговых точек проекта. А любители прогнозов смогут делать ставки на результаты матча.

Резиденты жилого комплекса «Арена парк» смогут воспользоваться личным кабинетом для получения информации об оказанных услугах и выставленных им счетах, оставления заявок о неисправностях, пользования услугами ЖКХ.