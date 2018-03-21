Дунгу бы просто отпинали за такой состав! Обзор бразильской прессы

Не так уж и много внимания уделила бразильская пресса товарищескому матчу между «селесао» и хозяйкой грядущего чемпионата мира — сборной России.

В основном журналисты концентрируются на том, каких футболистов вызвал в состав команды главный тренер Тите. Мнения аналитиков разделились: кто-то видит в заявке сборной Бразилии серьезную проблему.

ESPN: Тите забыл о «своих»?

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Издание ESPN отмечает довольно неприятный факт для бразильского футбола. Казалось бы, причем тут Тите и сборная?

«Обновленный состав сборной Бразилии рискует стать самым «небразильским» в истории. Если, конечно, ничего не изменится до старта чемпионата мира. Пока что в заявку команды на товарищеские матчи попали лишь три представителя местных клубов — Фагнер («Коринтианс»), Педро Жеромел («Гремио») и Родриго Кайо («Сан-Паулу»). С момента прихода Тите в сборную количество «своих» сократилось с восьми до трех. Причем в дальнейшем наставнику «селесао» придется делать нелегкий выбор между Жеромелом и Родриго Кайо. Предыдущими «небразильскими» сборными были команды образца чемпионатов мира 2006 и 2010 годов».

Эксперт «Seleção SporTV»: «Дунгу бы просто отпинали за такой состав!»

Журналист «Seleção SporTV» Андре Ризек негодует по поводу состава на товарищеские матчи и предложил провести параллель между прошлым и нынешним тренером национальной сборной.

«Только представьте, если бы Дунга объявил о таком составе! Что бы с ним стало, внеси он этих футболистов в заявку. Но Тите все сходит с рук, его вознесли до небес и общественное мнение работает на него. Конечно, Дунга провалил квалификацию к чемпионату мира 2010 года, но в любом случае, при нынешних условиях, его бы просто пинали за такой состав», — заявил Андре Ризек.

O Globo: «Не смотря на войну, „Шахтер“ помогает сборной Бразилии»

Издание O Globo, в свою очередь, решило провести обсуждение заявки «селесао» в положительном ключе. Журналисты отметили «неоценимый вклад» донецкого «Шахтера» в формирование состава сборной Бразилии за последние годы

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«Война между местной армией и про-российскими сепаратистами на востоке Украины не помешала Исмаили попасть в национальную команду Тите. Свой вызов 28-летний игрок получил в последний момент. Теперь ему предстоит заменить Алекса Сандро, получившего травму. С 2006 года и появления в сборной Бразилии полузащитника Элано, украинский «Шахтер» продолжает снабжать «селесао» футболистами. Сразу шесть игроков из нынешней заявки Тите играют или выступали в составе «горняков», — пишет O Globo.

Globoesporte: «Бразилия будет жить в люкс-отеле в Сочи»

Журналист издания Globoesporte воспользовался случаем пребывания в России и узнал, в каких апартаментах будет восстанавливаться после матчей чемпионата мира национальная сборная Бразилии.

«Бразильцы будут отдыхать в настоящем президентском отеле. Шикарным сочинским центром восстановления похвастался перед журналистами представитель бразильской делегации Эду Гаспар. Кстати, такой шик для сборной Бразилии совсем не обязателен. В люксовом комплексе предусмотрены семейные номера по настоятельной рекомендации Тите: близкие должны быть рядом с футболистами. Из окон спален открывается живописный вид на Черное море. Также на пресс-конференции Эду Гаспар анонсировал еще два товарищеских матча, которые предстоит провести «селесао» — против Хорватии и Австрии».

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