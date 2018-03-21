Новосибирская модель и чирлидер «Сибири» прилетели на конкурс «Мисс Россия»

Две сибирячки прилетели сегодня в Москву на конкурс «Мисс Россия» представлять Новосибирск и Новосибирскую область.

«Одна — модель Мария Ступина, ей 20 лет, учится в СГУПСе. Она будет представлять Новосибирск. А вторая — 19-летняя Юлия Гришманова. Она — чирлидер ХК «Сибирь». Мы её нашли на конкурсе [красоты] СибГУТИ. Юлия будет представлять на «Мисс Россия» Новосибирскую область», — рассказала НГС директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова

Финал конкурса «Мисс Россия» состоится 14 апреля.

А несколько дней назад две сибирячки улетели в Сингапур на международный конкурс красоты среди мам Asia Pacific 2018.