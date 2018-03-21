Стали известны победители конкурса «Лучшее корпоративное видео — 2018»

Организаторы конкурса «Лучшее корпоративное видео 2018» подвели итоги голосования и огласили победителей в рамках Московского международного фестиваля корпоративного видео. Об говорится на сайте Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

В борьбе за звание лауреата конкурса приняли участие 56 компаний.