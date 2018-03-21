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Стали известны победители конкурса «Лучшее корпоративное видео — 2018»
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Стали известны победители конкурса «Лучшее корпоративное видео — 2018» 

Газета.Ru 6 часов назад
Организаторы конкурса «Лучшее корпоративное видео 2018» подвели итоги голосования и огласили победителей в рамках Московского международного фестиваля корпоративного видео. Об говорится на сайте Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).
В борьбе за звание лауреата конкурса приняли участие 56 компаний.
В номинации «Выставочное видео и видеопрезентации» дипломы получили презентационный видеоролик "ЕвроХим" помогает миру расти" для Петербургского экономического форума, сделанный коммуникационным агентством 5К, а также видео для российского завода Hyundai Motor, подготовленное студией видеопродакшна Super 8. Статуэткой в этой номинации была награждена FreeMotion Group за проект «Что такое Изакая?».
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