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В офисе ФК «Рубин» прошли обыски
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В офисе ФК «Рубин» прошли обыски 

Аргументы и Факты 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Сотрудники Следственного комитета во вторник, 20 марта, провели обыск в офисе казанского футбольного клуба «Рубин», сообщает Чемпионат.
Следователи изъяли документы о контрактах футболистов, а также компьютер гендиректора клуба Рустама Саяхова. Несколько игроков «Рубина» были вызваны на допрос.
Представители клуба подтвердили проведение следственных действий. По их информации, обыски могут быть связаны с жалобами на нарушения при заключении контрактов с футболистами.
«Сотрудниками СК была проведена проверка трудовых договоров игроков ФК «Рубин» по поступившему заявлению о возможных нарушениях», — отметили в пресс-службе.
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