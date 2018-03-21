В офисе ФК «Рубин» прошли обыски

Следователи изъяли документы о контрактах футболистов, а также компьютер гендиректора клуба Рустама Саяхова . Несколько игроков «Рубина» были вызваны на допрос.

Представители клуба подтвердили проведение следственных действий. По их информации, обыски могут быть связаны с жалобами на нарушения при заключении контрактов с футболистами.

«Сотрудниками СК была проведена проверка трудовых договоров игроков ФК «Рубин» по поступившему заявлению о возможных нарушениях», — отметили в пресс-службе.