Выборы, встречи, победы — что нового у игроков НХЛ и КХЛ

Российские звёзды НХЛ заинтриговали болельщиков.

Лето Дадонова

Если судить по фотографиям жены Евгения Дадонова Анны, то всё у них в семье в этом году прекрасно. Во Флориде круглый год лето, дети счастливы, жена тоже, а у хоккеиста всё получается в клубе. Кажется, Дадоновы нашли свой рай.

Банда

Как выглядит удивление

«Коламбус» несётся в плей-офф, а Сергей Бобровский удивляется, как быстро пролетело время. «Когда осознал, что осталось девять игр в сезоне…», — написал голкипер под своей смешной фотографией. Самоиронии Сергею не занимать.

Встреча

Дела у Александра Радулова плохи, его «Даллас» может не попасть в плей-офф. Проигрыш в Вашингтоне не должен был улучшить настроение. Но встреча со старыми знакомыми помогла отвлечься от грустных мыслей. «Хорошая игра! Кузя, жалко, что не играл, выздоравливай! Ови, поздравляю с 600! Без травм, пацаны. Приятно было увидеться с вами», — написал Радулов. В»сегда приятно пообщаться после игры с нашим другом! Удачи тебе! С тебя сам знаешь что, — ответил Овечкин

Выборы в США Когда на территории России уже начали закрываться избирательные участки, в США наши люди только ехали голосовать. Свой выбор сделал травмированный Евгений Кузнецов

Дмитрий Орлов также исполнил свой гражданский долг. Интересно, кому отдал свой голос защитник «Вашингтона»?

Ну, легко догадаться, за кого проголосовал Александр Овечкин. Вы же помните, что именно капитан «Кэпиталз» создал движение «Putin Team».

Бурмистров проголосовал. А ты?

Форвард «Ак Барса» также побывал на выборах президента 18 марта. В Татарстане явка получилась очень высокой — 77% населения побывало на избирательных участках.

Выбор Панина

Защитник «Салавата» сделал свой выбор и не постеснялся о нём рассказать. Григорий в кофте с надписью «Путин» передал эстафету своими одноклубникам. «Я выбираю сильную страну, стабильное будущее и сильного президента!», — написал Панин. Зачем вот только он канадцу Бену Скривенсу передал эстафету?

Чествование чемпионов

В самом разгаре плей-офф КХЛ, а олимпийцев продолжают поздравлять с победой. Накануне старта серии с «Йокеритом» игроки ЦСКА встретились с мэром Москвы Сергеем Собяниным . Каждый олимпийский чемпион получил сертификат на 4 млн рублей за победу на Играх.

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