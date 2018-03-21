Участница литературного клуба на Коминтерна выступила с сольной программой в столичном клубе

Член литературного клуба на Коминтерна Марина Золотова в марте выступила с сольной программой на одной из культурных площадок столицы.

— Она была нашей булгаковской Маргаритой, королевой, Венерой! Марина начала с короткой сольной программы, где прочитала тонкие, удивительно пронзительные стихи. Оголенный нерв, звенящая струна, сокровенные чувства. Она устами лирической героини говорила о мужчинах и женщинах. О том, что одним нет жизни без других. Стихи разогнали налет усталости вечера буднего дня и зарядили слушателей чистой и светлой энергией, — рассказал руководитель литературного клуба Алексей Мельков.

Напомним, заседание литературного клуба на Коминтерна проходит раз в месяц. (вт)