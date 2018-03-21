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Футболисты «Чертаново»-2007 выиграли в викторине «Путешествие с мячом»
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Футболисты «Чертаново»-2007 выиграли в викторине «Путешествие с мячом» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 4 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Команда чертановских футболистов 2007 года рождения стала победителем викторины «Путешествие с мячом», которая прошла в Русском географическом обществе во вторник, 20 марта.
Как отмечено на сайте футбольной школы «Чертаново», в этот день в организации прошла презентация нового проекта — Всероссийской викторины «Путешествие с мячом», героями которой стали юные футболисты. Первыми в интеллектуальном противостоянии встретились игроки 2007 года рождения из академии «Локомотив» и второго отделения «Чертанова».
Районное спортивное учреждение представили Данила Баранов, Дмитрий Лесов, Макар Крюков, Ваган Осипян и Михаил Калашников. Все вопросы, так или иначе, были посвящены истории Чемпионатов мира по футболу, а также географии России и городам-участникам предстоящего Первенства 2018 года, которое пройдет в России. Чертановские ребята показали себя лучше всех, а Данила Баранов, как один из самых отличившихся, получил приз от Российского футбольного союза — книгу «Вратарь всех времен и народов», подписанную одним из членов жюри Анзором Кавазашвили. Остальные участники тоже получили подарки от Российского географического общества.
Фото: Футбольная школа «Чертаново»
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