Футболисты «Чертаново»-2007 выиграли в викторине «Путешествие с мячом»

Команда чертановских футболистов 2007 года рождения стала победителем викторины «Путешествие с мячом», которая прошла в Русском географическом обществе во вторник, 20 марта.

Как отмечено на сайте футбольной школы «Чертаново», в этот день в организации прошла презентация нового проекта — Всероссийской викторины «Путешествие с мячом», героями которой стали юные футболисты. Первыми в интеллектуальном противостоянии встретились игроки 2007 года рождения из академии «Локомотив» и второго отделения «Чертанова».

Районное спортивное учреждение представили Данила Баранов, Дмитрий Лесов, Макар Крюков, Ваган Осипян и Михаил Калашников . Все вопросы, так или иначе, были посвящены истории Чемпионатов мира по футболу, а также географии России и городам-участникам предстоящего Первенства 2018 года, которое пройдет в России. Чертановские ребята показали себя лучше всех, а Данила Баранов, как один из самых отличившихся, получил приз от Российского футбольного союза — книгу «Вратарь всех времен и народов», подписанную одним из членов жюри Анзором Кавазашвили . Остальные участники тоже получили подарки от Российского географического общества.

Фото: Футбольная школа «Чертаново»