АПЛ начнет использовать систему видеоповторов в центральных матчах следующего сезона

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в центральных матчах следующего сезона Английской премьер-лиги, сообщает ТАСС

По информации газета Times, система видеопомощи может быть введена на постоянной основе в сезоне-2019/20. Окончательное решение данного вопроса будет принято 13 апреля на встрече представителей, держателей акций всех 20 команд. Для принятия нововведения необходима поддержка представителей 14 клубов.

Не все команды высказываются за систему. Против VAR выступают «Кристал Пэлас», «Сток Сити», «Хаддерсфилд Таун».

Система видеоповторов использовалась в ограниченном количестве матчей Кубка Англии, а также в некоторых товарищеских встречах.