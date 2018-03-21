Андрей Озеров из Италии прокомментировал свое вступление в новую партию Собчак 

Андрей Озеров, руководитель группы компаний «Аксон», в комментарии KOSTROMA.TODAY не стал отрицать, что может вступить в новую партию. Ее создает Ксения Собчак и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
Об этом сам Дмитрий Гудков упомянул в интервью «Новой газете». Он заявил, что потенциальным депутатом от партии, если она попадет в Госдумы, может стать и Андрей Озеров.
«К Дмитрию Гудкову я очень хорошо отношусь, но пока об этом [вступлении в партию] говорить рано”, — заявил предприниматель KOSTROMA.TODAY.
Известно, что сейчас он находится за пределами России — в Италии.
О создании «Партии перемен» Ксения Собчак заявила 16 марта.
Напомним, что Андрей Озеров был депутатом «Справедливой России» в Госдуме и возглавлял костромское региональное отделение 8 лет. Он сложил свои полномочия в 2016 г.