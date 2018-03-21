Андрей Озеров из Италии прокомментировал свое вступление в новую партию Собчак

Об этом сам Дмитрий Гудков упомянул в интервью «Новой газете». Он заявил, что потенциальным депутатом от партии, если она попадет в Госдумы, может стать и Андрей Озеров.

«К Дмитрию Гудкову я очень хорошо отношусь, но пока об этом [вступлении в партию] говорить рано”, — заявил предприниматель KOSTROMA.TODAY.

Известно, что сейчас он находится за пределами России — в Италии.

О создании «Партии перемен» Ксения Собчак заявила 16 марта.