Ещё
Гамшик не поможет сборной Словакии из-за проблем со здоровьем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гамшик не поможет сборной Словакии из-за проблем со здоровьем 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Как сообщает официальный сайт «Наполи», Гамшик был вынужден покинуть сборную из тонзиллита. Он вернулся Неаполь и перенес тонзилэктомию — операцию по удалению миндалин.
Таким образом, футболист не поможет команде в ближайших товарищеских матчах.
Советский спорт: последние новости
Игуаин мог завершить карьеру в 2016 году из-за болезни матери Сергей Кирьяков: Черышев - хорошая замена Кокорину Рафаил Ишматов: Кравцова уже можно назвать главным открытием плей-офф
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию лишат всех международных соревнований26
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке63
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России24
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972165
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение