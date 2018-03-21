Гамшик не поможет сборной Словакии из-за проблем со здоровьем

Как сообщает официальный сайт «Наполи», Гамшик был вынужден покинуть сборную из тонзиллита. Он вернулся Неаполь и перенес тонзилэктомию — операцию по удалению миндалин.

Таким образом, футболист не поможет команде в ближайших товарищеских матчах.