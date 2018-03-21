Воспитанникам футбольной школы «Ростова» рассказали, как общаться с инвалидами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. / ТАСС /. Юным спортсменам футбольной школы при клубе «Ростов» рассказали, как общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках всероссийского урока «Футбол без дискриминации», передает корр. ТАСС.

Урок в Ростове-на-Дону прошел на домашнем стадионе «Ростова» «Олимп-2», который во время чемпионата мира 2018 года будет использоваться как тренировочная площадка для одной из сборных. Лекцию о подготовке к ЧМ-2018 и о том, как нужно общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья, послушали 18 14-летних спортсменов.

"Мы рассказали ребятам, что существуют разные слои и группы населения. Упор делается на общении и проявлении толерантности к людям с ограниченными возможностями. Урок был разделен на теоретическую и практическую части", — рассказал ТАСС тренер футбольной школы молодежи при «Ростове» Александр Косицын , который провел урок.

На теоретической части Косицын ознакомил ребят с международными документами о правах людей, на практической спортсмены разделились на четыре группы и отвечали на вопросы по теме урока, объясняли, как бы поступили в той или иной ситуации. Ребята активно отвечали на вопросы тренера и размышляли на тему толерантности по отношению к окружающим.

Уроки «Футбол без дискриминации» прошли в 11 городах — организаторах чемпионата мира. Информационные материалы для мероприятия разработаны Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности при участии оргкомитета «Россия-2018».

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. На ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.