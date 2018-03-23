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На Ленинградке проведут соревнования мирового уровня по сквошу
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На Ленинградке проведут соревнования мирового уровня по сквошу 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В торговом центре «Метрополис» на Ленинградке 23–25 марта будет проходить международный турнир по сквошу Subbotnik PSA Open-2018. Соревнования состоятся на уникальном стеклянном корте. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.
«Международный турнир по сквошу среди профессионалов, финал которого впервые в истории российского сквоша пройдет на уникальном стеклянном корте. Он внесен в официальный календарь ProfessionalSquashAssociation (PSA) и пройдет при поддержке сети фитнес-клубовWorldClass», — говорится в материале.
Болельщики смогут не только увидеть игру профессиональных сквошистов, но и поучаствовать в мастер-классах и пробных занятиях.
С подробным расписанием турнира можно ознакомиться на официальном сайте «Метрополиса». Напомним, торговый центр находится по адресу Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 4. (то)
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