Гендиректор «Лады»: мы с Филатовым нянчились, конфликтов с клубом у него было

«Мы не планировали менять Филатова. Просто так сложилась ситуация, что в определённый момент мы поняли, что Никита выбрал новый клуб. Мы очень много помогали Никите в бытовых вопросах, нянчились с ним. Он не перестал выкладываться в матчах, но, чтобы в дальнейшем не травмировать парня, было принято решение с ним расстаться.

В конце прошлого сезона у нас были предложения по продаже игрока, но мы их даже не рассматривали. В ответ на определённые слухи, могу сказать, что никаких конфликтов с руководством команды у Филатова не было. Для Никиты в Тольятти были созданы очень хорошие условия», — передаёт слова Вдовина корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.