Селюк и его хозяйство

Наверное, каждый болельщик знает, кто такой Дмитрий Селюк . Имя этого агента, который считает себя скорее футбольным функционером, часто всплывает в средствах массовой информации. Случается это по той простой причине, что Селюк любит обсуждать футбол в целом, а не только свои дела и дела своих клиентов. "Евро-Футбол.ру" решил обратить внимание на некоторых футболистов, с которыми работал Дмитрий Селюк.

Яя Туре

Самым известным клиентом Селюка является полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре. Это действительно тот случай, когда агент может похвастаться проделанной работой. Дмитрий Дмитриевич начал работу с Туре ещё молодом возрасте. В 2003 году агент привёл ивуарийского полузащитника в донецкий «Металлург». С тех пор карьера Яя пошла ввысь. Транзитом через «Олимпиакос» и «Монако» Туре перебрался в «Барселону», в составе которой выиграл всё, что только можно.

В 2010-м году Туре перебрался в «Манчестер Сити», где стал одним из ведущих футболистов. Проблемы у ивуарийца начались лишь с приходом на тренерский мостик «горожан» Хосепа Гвардиолы. У нового тренера возник конфликт с Дмитрием Селюком, по ходу которого российский агент неоднократно укалывал испанца в интервью. Так, например, Селюк заявил: «План Гвардиолы состоял в том, что унизить игроков, вошедших в историю „Манчестер Сити“. Через несколько месяцев конфликт был исчерпан, и Туре забил оба гола в победном матче „горожан“ против „Кристал Пэлас“ (2:1). Сейчас Яя редко проходит в состав — слишком высока конкуренция. Летом, скорее всего, Селюк организует для ивуарийца трансфер в другой клуб.

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Ласина Траоре

Российские фанаты прекрасно помнят ещё одного подопечного Селюка — Ласину Траоре. В чемпионат России с подачи своего агента ивуарийский нападающий перебрался в 2011-м году, заключив контракт с „Кубанью“. Спустя полтора года Траоре перебрался в „Анжи“, а оттуда — в „Монако“. Только вот заиграть в составе монегасков, которым он до сих пор принадлежит, Траоре не смог. Форвард начал скитаться по арендам, в частности летом 2016-го года заключил временный контракт с ЦСКА. Но в составе московских армейцев Ласина не провёл даже одного полного сезона — зимой он перекочевал в хихонский „Спортинг“.

Селюк никогда не скупился на комплименты в адрес Траоре, и порой явно перебарщивал. Так, Дмитрий Дмитриевич говорил, что »Спартак" , возможно, не стал бы чемпионом, останься Ласина в ЦСКА. Также агент сообщал, что предлагал Траоре «Локомотиву», и что даже после двух выпитых бутылок виски ивуариец будет сильнее, чем форвард «железнодорожников» Эдер. Сейчас Ласина Траоре выступает на правах аренды за «Амьен», но далеко не всегда проходит в основной состав.

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Ещё одним клиентом Дмитрия Селюка является полузащитник Шарль Каборе. Ранее он весьма неплохо показывал себя в составе «Марселя», но в 2013-м году перебрался в российскую Премьер-лигу, пополнив ряды «Кубани». В составе этой команды Каборе провёл два с лишним сезона, после чего перешёл в «Краснодар» — сначала на правах аренды, а затем и на постоянной основе. Минувшей зимой ходили слухи о том, что Шарль может уехать из России в другой чемпионат, но Селюк опроверг эту информацию.

А помните ли вы Мохамеда Конате? В 2016-м году с подачи Селюка этот ивуарийский нападающий подписал контракт с "Уралом" . Впрочем, уже в феврале следующего года уральский клуб отказался от услуг Конате, объявив, что он не выдерживает конкуренции. Дмитрий Селюк был в ярости от такого решения и позволил себе усомниться в политике «Урала». «Они проигрывают матчи со счётом 0:3, 0:5, 0:7, как там можно не выдержать конкуренции?» — вопрошал как всегда эксцентричный агент. Сейчас Конате выступает за «Гомель» из Беларуси. Интересно, что на минувших зимних сборах ивуариец расписался в воротах «Урала» в товарищеском матче.

31-летний защитник «Локомотива» Борис Ротенберг не может похвастаться яркой карьерой. Долгое время этот футболист скитался по арендам в поисках места под солнцем, однако нигде не задерживался. В сезоне 2015/16, выступая в аренде за «Ростов», Ротенберг стал серебряным призёром чемпионата России, после чего перебрался в «Локомотив». Сейчас Борис практически не получает игровой практики, но его агент Дмитрий Селюк все равно высоко ценит футболиста. Как-то он даже сказал, что если бы начал работать с Ротенбергом раньше, то защитник непременно бы выступал за какой-то сильный клуб.

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Леонардо

Летом 2014-го года «Анжи» подписал атакующего полузащитника Леонардо, чьи интересы представлял Дмитрий Селюк. Спустя полтора года в родной Бразилии футболист стал виновником ДТП с летальным исходом и оказался под следствием, вследствие чего не смог приехать на тренировочный сбор. Леонардо пропустил и два дальнейших сбора, причём «Анжи» уже не видел в этом уважительных причин. Селюк заявлял, что бразильские власти не отпускали футболиста и что он ждал заработной платы от махачкалинцев для выплаты залога. Но дело завершилось увольнением Леонардо из клуба. Сейчас бразилец выступает в ОАЭ за «Аль-Ахли».

Азар Озбилиз

В прошлом Селюк работал с ещё одним известным для российского болельщика футболистом — Аразом Озбилизом . Именно Дмитрий Дмитриевич организовал трансфер Озбилиза в «Кубань» в 2012-м году. После успешного сезона к футболисту сборной Армении начали проявлять интерес более крупные клубы. По словам Селюка, он достиг договорённости о переходе Азара в «Монако», но нападающий выбрал «Спартак», причём решил заключить сделку без участия агента. Таким образом на отношениях Озбилиза и Селюка был поставлен крест. Дмитрий не один раз в интервью заявлял, что Араз больше нигде не заиграет. Как ни странно, агент оказался прав. После ухода из «Спартака» в январе 2016-го армянский нападающий не закрепился ни в «Бешикташе», ни в аренде в «Райо Вальекано». Минувшей зимой Озбилиз заключил контракт с молдавским «Шерифом».

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