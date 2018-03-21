Деятель Ватикана ушел в отставку из-за скандала вокруг письма Бенедикта XVI

Вигано пал жертвой скандальной истории с публикацией в марте письма почетного папы Римского Бенедикта XVI , которому он сам предложил написать текст для 11-томного издания под названием «Теология папы Франциска».

90-летний папа на покое отказался от участия в данном проекте, сославшись, прежде всего, на свое физическое состояние и невозможность в скором времени прочесть все тома нового богословского издания. Кроме того, в своем письме он высказал определенное несогласие с выбором авторов данного проекта, назвав, в частности, немецкого теолога Петера Хюнерманна, который, по его словам, был организатором ряда «антипапских инициатив».

Во время официальной презентации «Теологии папы Франциска» Вигано зачитал лишь часть письма Бенедикта XVI, опустив упоминание Хюнерманна. Затем при публикации текста письма службой печати Святого престола исчез и абзац, в котором речь шла об отказе почетного папы поучаствовать в проекте.

Эта история вызвала недоумение у ряда куриальных сановников и довольно бурную полемику в некоторых СМИ. В итоге 17 марта ведомство Вигано было вынуждено опубликовать текст письма Бенедикта XVI полностью, без каких-либо купюр. Тем не менее, в минувший понедельник префект секретариата, руководствуясь «любовью к церкви и папе», решил подать в отставку.

В среду Франциск принял его отставку, хотя и указал, что этот шаг дался ему «не без труда». Более того, он назначил Вигано асессором секретариата, имея в виду, что тот будет оказывать помощь новому префекту в деле завершения масштабной реформы всей информационной системы Ватикана, начатой более двух лет назад.

Секретариат по делам коммуникаций был создан по указанию папы Франциска в июне 2015 года. Его префектом был назначен возглавлявший тогда Ватиканский телецентр Вигано. В состав новой дикастерии были включены структуры бывшего Папского совета по делам массовых коммуникаций, служба печати Святого Престола, фотослужба и издательский дом Ватикана, Ватиканское радио и телецентр, а также интернет-служба, курирующая папские аккаунты в Twitter и Instragram.

В январе секретариат презентовал новый мультимедийный портал Vatican News. В ближайшее время в эту дикастерию будут переданы также газета L"Osservatore Romano и ватиканская типография.