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В Приморье прошли соревнования по сборке кубика Рубика на скорость
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В Приморье прошли соревнования по сборке кубика Рубика на скорость 

Prim.News 4 часа назад
Они собрали несколько десятков участников.
Самая знаменитая головоломка — «Кубик Рубика» — вновь набирает популярность в Приморье. Во Владивостоке прошли первые краевые соревнования по спидкубингу, сообщают «Вести: Приморье».
Спидкубинг уже давно стёр возрастные границы. Самой юной участнице соревнований Полине всего пять лет. Она даже в школу ещё не ходит, но уже собирает головоломку меньше чем за минуту. Интервью давать пока стесняется, поэтому говорит за неё мама — Наталья Цой.
Наталья Цой, мама участницы соревнований по спидкубингу: «На один из праздников папа решил порадовать дочку и купил ей кубик. Потом сам заинтересовался, научился собирать. Постепенно стал её учить».
Почти полвека кубик Рубика переходит из рук в руки по всем континентам. За это время каких только мастеров не нашлось. Люди за считанные секунды собирают головоломку одной рукой, а кто-то даже с закрытыми глазами.
В первых краевых соревнованиях приняли участие почти 40 человек. Все они увлекаются спидкубингом — то есть скоростной сборкой кубика Рубика. То есть все эти интеллектуалы — спидкуберы. Студент Иван Завгородний — один из них. Во Владивосток он специально приехал из Хабаровска, чтобы побороться за победу. Узнать его результат — легко. Достаточно посчитать до трёх.
Иван Завгородний, участник соревнований по спидкубингу: «Моё увлечение началось с того, что я просто поспорил с другом. Я собрал кубик, правда собирал месяц первый раз, но мне удалось собрать. Я, кажется, даже выиграл немного денег».
Собрать кубик Рубика не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. При достаточном терпении и усидчивости это сможет сделать каждый. Но прежде, чем ставить рекорды нужно будет выучить алгоритмы детской игры.
Денис Цой, организатор соревнований по спидкубингу: «Это — пробный вариант мы устраиваем, он не аккредитован Мировой ассоциацией „Кубинга“, такая есть, следующий план — это устроить соревнования с аккредитованной Мировой ассоциацией, то есть, если у нас поставится мировой рекорд, он будет засчитан».
Уже этой осенью у спортсменов появится новый шанс показать свою ловкость и математическое мышление. И кто знает, может вскоре среди победителей чемпионатов Европы и мира по сборке кубика, окажутся и наши земляки.
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