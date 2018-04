Пуйоль вручил Месси награду за 100 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы» получил награду за 100 голов в главном еврокубковом турнире. Свой юбилейный мяч он провел в игре с «Челси» (3:0). Награду игроку вручил бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль

В списке бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов Месси занимает второе место, уступя только Криштиану Роналду (119).

