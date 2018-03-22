Беленов, Кроос и Салах вошли в 27-ю команду недели FIFA 18 

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов формируется команда недели (Team Of The Week — TOTW), игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.
В 27-ю команду недели вошел голкипер «Уфы» Александр Беленов, который сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0).
Сильнейшими в этой Team of the Week стали полузащитник «Реала» Тони Кроос, вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах и форвард «Интера» Мауро Икарди.
Полностью 27-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:
Основной состав: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Рауль Альбиооь («Наполи»), Хорхе Мере («Кельн»), Джеймс Томкинс («Кристал Пэлас»), Тони Кроос («Реал»), Наби Кейта («Лейпциг»), Желсон Мартинш («Спортинг»), Мауро Икарди («Интер»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Йосип Иличич («Аталанта»), Александер Мартинес («Атланта Юнайтед»).
Запасные: Александр Беленов («Уфа»), Жефферсон («Брага»), Хаким Зиеш («Аякс»), Уссем Ауар («Лион»), Исак Бельфодиль («Вердер»), Де Томас («Райо Вальекано»), Дженк Тосун («Эвертон»).
Резерв: Лойд Келли («Бристоль Сити»), Бесарт Бериша («Мельбурн Виктори»), Лукас Хинтерзеер («Бохум»), Георгий Квилитая («Рапид»), Башким Кадрии («Раннерс»).