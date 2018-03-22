Беленов, Кроос и Салах вошли в 27-ю команду недели FIFA 18

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов формируется команда недели (Team Of The Week — TOTW), игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В 27-ю команду недели вошел голкипер «Уфы» Александр Беленов , который сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0).

Полностью 27-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом: