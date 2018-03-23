Взорвать нельзя помиловать: E1.RU покажет снос недостроенной телебашни в прямом эфире

Завтра утром, если всё пойдёт так, как мы сейчас можем только предполагать, Екатеринбург лишится одного из своих символов — самого высокого сооружения города. Недостроенная телебашня стоит в центре уже больше 30 лет, но в субботу её планируют снести. Как и когда точно это произойдёт, никто не знает — пресс-служба УГМК (а именно по их заказу будут сносить вышку) старательно уходит от ответов, а на пресс-конференции главы компании Андрея Козицина у журналистов просто забрали микрофоны, не позволяя задавать неудобные вопросы.

Тем не менее информации о сносе много, хоть она и противоречивая. Мы будем с самого раннего утра в режиме онлайн следить за тем, что происходит в районе башни, покажем вам всё в прямом эфире на видео, выложим фотографии с места событий. Скажем честно: башню нам ужасно жаль, и меньше всего хочется делать из её сноса шоу или «ловить на этом хайп», но надо признать — такое событие больше не повторится, поэтому пропустить его нельзя.

Рассказываем, что известно на сегодняшний день.

Когда будет взрыв?

В объявлениях, которые появились в жилом комплексе «Артек», расположенном в нескольких метрах от башни, говорится, что взрыв будет в 9 утра. Причём в 8:30 прозвучит первая сирена, через полчаса, прямо перед взрывом, ещё две.

Известно, что с 08:00 до 10:00 для транспорта перекроют улицы Степана Разина — от Декабристов до Народной Воли, и Декабристов — от Розы Люксембург до Степана Разина . С 09:00 до 11:30 не будут ходить поезда в метро от «Площади 1905 года» до «Ботанической» и обратно.

В квадрате улиц Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта — Куйбышева будет зона оцепления, ближе подойти будет нельзя.

Как всё будет происходить?

Недостроенную телебашню хотят снести методом направленного разрушения — в ее ствол поместят два заряда, которые взорвут с перерывом в минуту. Для взрыва будет использоваться газогенератор, который создаст избыточное давление и таким образом разрушит бетон. От обычного взрыва этот способ отличается тем, что не вызывает взрывную волну. По крайней мере, так написано в официальной документации.

Для башни уже подготовили «смертное ложе» — земляной вал, на который она должна упасть по направлению к реке. А на ствол вышки несколько раз натягивали фасадную сетку, которая теоретически будет сдерживать осколки при взрыве. Не очень, правда, понятно, почему эту сетку изорвало в клочья ветром.

Где смотреть на взрыв?

Видеотрансляцию мы будем вести с площадки, на которой открывается один из лучших видов на вышку. Но если вы захотите увидеть падение телебашни своими глазами, то изучите ещё раз подборку мест в центре Екатеринбурга, с которых её видно лучше всего. Кстати, смотровую площадку в «Высоцком» специально ради этого момента откроют в 8 утра.

Погода утром в субботу будет тёплая. Обещают температуру около нуля, но при этом облачность и снег. Поэтому неизвестно точно, будет ли хорошо видно башню.

Куда бежать, если что-то пойдёт не так?

И в администрации Екатеринбурга, и в УГМК не хотят брать на себя ответственность за возможные последствия взрыва. Если что-то пойдёт не так (выбьет стёкла в ближайших домах, окрестности засыплет осколками, поднимется огромное облако пыли, кто-то пострадает), отвечать будет АО РВС («Работы взрывные специальные»), которая будет демонтировать вышку по заказу УГМК.

Там нас уверили, что непредвиденные ситуации во время демонтажа башни невозможны, но на всякий случай на месте будет дежурить экипаж спасения, в который входит в том числе и медик. Если что-то случится, пострадавшие могут обратиться в компанию РВС по телефонам 8–800–2222–380, +7 (3519) 24–55–80 или по почте zaorvs@yandex.ru, zaorvs@mgn.ru.

Учёные и строители, которые возводили башню, настроены не так оптимистично. Например, геомеханик УрО РАН Анатолий Сашурин говорил, что взрывать башню без капитальных исследований — это безумие и непрофессионализм. Строитель Владимир Михеев , который руководил возведением бетонного ствола башни, рассказал, что под фундаментом башни есть тектонический разлом. Она стоит на стыках двух плит. Если уронить её, последствия будут хуже, чем при легендарном взрыве на Сортировке.

Зачем это всё?

Башню решили снести ради ледовой арены для ХК «Автомобилист», которую собирается построить здесь УГМК. Снос башни вызвал недовольство у многих горожан, учёных и архитекторов. Чтобы спасти башню, влиятельные архитекторы даже предложили Козицыну «золотой» квартал в центре, но всё тщетно.

На пресс-конференции 20 марта Андрей Козицын сказал, что у него пока нет концепции нового ледового дворца, ради которого, собственно, и будут сносить башню. А 22 марта эскизы уже показали избранным журналистам из лояльных СМИ. Теперь горожане, по крайней мере, могут рассмотреть, ради чего столько шума.

И ещё немного ностальгии — перечитайте 10 фактов о строительстве и жизни башни в Екатеринбурге. А дизайнер с помощью технологии 3D-моделирования создал несколько городских пейзажей, в которые вписал телебашню у цирка. Такой, как если бы её достроили. А вот как будет выглядеть Екатеринбург без башни. Мы стёрли её с фотографий, сделанных с самых узнаваемых ракурсов. Совсем скоро мы увидим всё это своими глазами.

Всю информацию о последних днях башни мы собираем в отдельную хронику.