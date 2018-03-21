При поддержке Ростеха пройдет первый региональный чемпионат по мини-футболу

Фонд «Спорт» совместно с Госкорпорацией Ростех в рамках осуществления деятельности Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» открывают первый региональный чемпионат по футболу «Региональная футбольная лига — Ростех» в городе Туле. Чемпионат продолжится в период с 22 марта по 17 мая 2018 года.

Официальное открытие чемпионата состоится 22 марта 2018 года в Манеже футбольной академии им. Дмитрия Аленичева в Туле. На открытии выступят руководство Госкорпорации Ростех, вице-президент Фонда «Спорт» Илья Галаев и представители предприятий, участвующих в турнире.

В соревновании примут участие 10 любительских футбольных команд ведущих холдинговых компаний Госкорпорации Ростех и других предприятий из Тульской области. Они будут бороться за главный приз — возможность участия на безвозмездной основе в одном из турниров по мини-футболу, организованных Фондом «Спорт» и Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы».

ВФСО «Трудовые резервы» было создано в 40-х годах прошлого столетия. В рамках реализации перечня поручений президента России от 9 ноября 2016 года было решено возобновить деятельность организации. В состав учредительного совета вошли представители Ростеха и Фонда «Спорт», олимпийские чемпионы и выдающиеся деятели профессионального спорта. 13 марта 2018 года в Москве при поддержке Ростеха и Фонда «Спорт» в Москве прошла учредительная конференция ВФСО «Трудовые резервы», на которой была принята стратегия организации.

Основная цель проекта — развитие корпоративного спорта и массовое привлечение работников российской промышленности к занятиям физкультурой и спортом.

«На предприятиях Ростеха по всей стране заняты свыше полумиллиона человек. Учитывая то, что участвовать в спортивных мероприятиях смогут не только сотрудники, но и члены их семей, можно говорить о том, что «Трудовые резервы» дадут старт массовому спорту в России. Сильные, позитивные сотрудники станут нашим дополнительным подспорьем на пути к успеху и достижению профессиональных целей. Здорово, что в условиях, например, моногорода — наши «спортивные старты» станут настоящим праздником здоровья для всех горожан», — подчеркнул генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов

График спортивных соревнований уже сформирован на ближайшие месяцы. Турнир на звание лучшей корпоративной команды по плаванию прошел 17 марта в Москве, региональная футбольная лига в Туле состоится с 22 марта по 17 мая, с апреля по июнь запланирован Всероссийский турнир по футболу среди любительских команд «Золотой мяч».