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Диего Коста: «Надеюсь, что Гризманн останется в „Атлетико“
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Диего Коста: «Надеюсь, что Гризманн останется в „Атлетико“ 

Soccer News 3 часа назад
Нападающий «Атлетико» Диего Коста не хочет, чтобы команду покидал французский форвард Антуан Гризманн.
"Все знают, что Гризманн важен для команды и мы его любим. Надеюсь, что он останется в «Атлетико». Но я не могу вмешаться в его будущее. Каждый принимает решение, которое посчитает оптимальным для себя. Я думаю, что он не покинет клуб. Антуан позвал меня обратно в «Атлетико», чтобы играть вместе со мной. И что же, теперь он уйдет?", — цитирует Косту AS.
Ранее сообщалось, что 27-летний Гризманн летом, скорее всего, перейдет в «Барселону».
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