Миллионы лузерам. Виталий Славин — об альтернативных играх

Думал, в спорте меня уже ничем не удивить. Наивный! Изобретательности наших чиновников — особенно в освоении бюджетных, а значит, ни чьих, как метко выразился Андрей Червиченко , денег — предела нет.

Речь о так называемых Альтернативных играх для неприглашенных на Олимпиаду-2018 россиян, второй этап которых стартовал во вторник в Сочи. Там соревнуются бобслеисты и скелетонисты. Первыми отстрелялись пару недель назад лыжники. Далее черед конькобежцев, затем биатлонистов, а точку 1 апреля в Санкт-Петербурге поставят мастера шорт-трека. При этом о санях и фигурном катании почему-то запамятовали.

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Зато не забыли о паралимпийцах — их комплексные альтернативные состязания также начались 20 марта и продлятся в Сергиево-Посадском районе Московской области до конца месяца.

В принципе хорошее дело, задуманное и реализованное еще 30 с лишним лет назад Тэдом Тернером под вывеской Игры доброй воли. Как, например, забыть эпический финал вторых Игр, когда 5 августа 1990 года в пригороде Сиэтла сошлись сборные США и СССР. Не баскетбольные и не футбольные — хоккейные! Все еще звездная команда Виктора Тихонова спасла матч против никому не известных аборигенов лишь за 21 секунду до финальной сирены, когда Каменский оформил хет-трик, и одолела американцев только в серии буллитов.

Вот это сюжет!

А всего в тех соревнованиях, между прочим, участвовало 2600 спортсменов из 54 стран. За четыре года до этого в Москву приехало и вовсе 3000 атлетов из 70 государств! Вот это, я понимаю, размах. Вот это реальная альтернатива двум бойкотным Олимпиадам в Москве-1980 и Лос-Анджелесе-1984. Однако я что-то не слышал, чтоб наши призеры Игр Тернера получали за медали от 30 до 70 тысяч долларов. Именно столько в рублевом эквиваленте — 1,7 млн за бронзу, 2,5 млн за серебро, 4 млн за золото — заработают ныне российские альтернативные олимпийцы и паралимпийцы.

Всероссийские игры? Или же чествования? В чем смысл «альтернативных стартов»?

Ясно, что вопросы риторические. Тем еще грустнее.

Если называть вещи своими именами, чиновники своим запредельным холуйством перед властями спортсменов только подставили. Точнее, де факто изобразили их как последних рвачей — беспринципных и аморальных. Хотя, с другой стороны, многие бы из вас отказались от нескольких миллионов рублей, условно говоря, за старты во дворе? Как в той же Малиновке (Архангельская обл.) пару недель назад, где 28-летняя лыжница Мария Гущина набегала на 4 млн рублей!

Для сравнения: за победу в гонке на этапе Кубка мира FIS платит 10 тыс. швейцарских франков призовых (около 600 тыс. руб.), за выигрыш в общем зачете «Тур де ски» 55 тыс. франков (3,3 млн руб.). А знаете, какое высшее достижение Гущиной по итогам Кубка мира? 105-е место!

Это как понимать? И сколько еще бюджетных миллионов осядут в карманах подобных первых на деревне девчат и парней! Я на это не подписывался!

Если наши верхи и хотели как-то компенсировать атлетам террор МОК, то делать это надо было, убежден, адресно. Только тем, кто реально претендовал на медали и не был допущен в Пхенчхан. Таким, как Шипулин, Устюгов, Кулижников, Юсков, Ан, Вылегжанин, Третьяков…