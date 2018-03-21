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В Карачаево-Черкесии пройдет первенство России по борьбе на поясах
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В Карачаево-Черкесии пройдет первенство России по борьбе на поясах 

«Это Кавказ» 3 часа назад
Около 200 спортсменов приедут в Черкесск, чтобы принять участие во всероссийском первенстве по борьбе на поясах, которое пройдет 29 марта.
В мероприятии примут участие более 200 спортсменов из разных регионов страны. Хозяйку первенства Карачаево-Черкесию будут представлять 33 спортсмена, — сообщается на сайте правительства республики.
По итогам соревнований будет формироваться состав сборной команды России для участия в первенстве мира по борьбе на поясах.
Соревнования состоятся во Дворце спорта «Олимп» в Черкесске.
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