В Карачаево-Черкесии пройдет первенство России по борьбе на поясах

Около 200 спортсменов приедут в Черкесск, чтобы принять участие во всероссийском первенстве по борьбе на поясах, которое пройдет 29 марта.

В мероприятии примут участие более 200 спортсменов из разных регионов страны. Хозяйку первенства Карачаево-Черкесию будут представлять 33 спортсмена, — сообщается на сайте правительства республики.

По итогам соревнований будет формироваться состав сборной команды России для участия в первенстве мира по борьбе на поясах.

Соревнования состоятся во Дворце спорта «Олимп» в Черкесске.