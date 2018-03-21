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Товарищеский матч по мини-футболу в поддержку борьбы с расовой дискриминацией прошел в Нижнем Новгороде
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Товарищеский матч по мини-футболу в поддержку борьбы с расовой дискриминацией прошел в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото Павла НовиковаТоварищеский матч по мини-футболу в поддержку борьбы с расовой дискриминацией прошел в Нижнем НовгородеТоварищеский матч по мини-футболу в Международный день борьбы с расовой дискриминацией прошел на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса «Мещерский» в Нижнем Новгороде 21 марта. Матч состоялся в поддержку пропагандируемых FIFA ценностей честной игры, антидискриминации и противодействия расизму.
На поле встретились команда иностранных студентов из Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и команда тренеров нижегородских детско-юношеских футбольных школ. Как рассказал капитан команды тренеров, директор СДЮСШОР №8 по футболу Вячеслав Семин, футбольная команда иностранных студентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского существует уже несколько лет. Ребята активно участвуют в турнирах и выступают на достойном уровне. «Стараемся налаживать с ними отношения, чтобы они не только учились, но и играли в футбол. „Они хорошие футболисты и не потерялись бы на первенстве области“, — считает спортсмен. — Я думаю, что случаи проявления расизма могут быть связаны только с отсутствием культуры. Сейчас футболисты более образованные и уважительно относятся друг другу вне зависимости от национальности. Для них есть одна национальность — футболист». Итогом матча стала победа команды иностранных студентов со счетом 4:2. Все участники и зрители получили памятные подарки с символикой города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ Нижнего Новгорода.
Как сообщалось ранее, 21 марта в городах-организаторах ЧМ-2018 состоятся мероприятия, посвященные Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
Напомним, что Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей мирового футбольного первенства пройдут в Нижнем Новгороде.
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